NBA'de şampiyon belli oluyor

NBA’de şampiyonun belli olacağı Final Serisi Turkcell’in yeni nesil televizyon platformu TV+’tan naklen yayınlanacağı açıklandı. Golden State Warriors ile Cleveland Cavaliers arasında oynanacak serinin ilk maçı 2 Haziran Cuma günü saat 04.00’te başlayacak.

Turkcell'den yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig ve NBA’in en önemli maçlarını izlemek isteyen sporseverler, ev için ‘Aile Paketi’ni, mobil için ise ‘Full Cep Paketi’ni tercih ederek bu liglerin heyecanını yaşayabilecekleri bildirildi.