Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri NBA'de Spurs, Lakers'ın serisine son verdi
08.01.2021 - 10:29 | | İSTANBUL (AA)

NBA'de Spurs, Lakers'ın serisine son verdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers'ı 118-109 mağlup etti.

NBA'de Spurs, Lakers'ın serisine son verdi
ABONE OL

NBA'e 5 maçla devam edildi. San Antonio Spurs, deplasmanda son şampiyon Los Angeles Lakers'ı 118-109 yendi ve rakibinin 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Spurs'te LaMarcus Aldridge 28 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, DeMar DeRozan 19, Dejounte Murray 18 sayılık katkı sağladı.

Galibiyet serisi sona eren Lakers'ta LeBron James 27 sayı, 12 asist, 6 ribaunt, Anthony Davis'in ise 23 sayı, 3 asist, 10 ribauntla oynadı.

Cedi Osman'dan 16 sayı

Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 16 sayı, 7 asist ve 5 ribauntluk katkı sağladığı karşılaşmada Memphis Grizzlies'i 94-90 yendi.  Cavaliers'ta Andre Drummond 22 sayı, 15 ribauntla "double double" yaparken, Larry Nance 18 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Grizzlies'te Jonas Valanciunas'ın 17, Brandon Clarke'ın da 14 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.   

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 122-109 

Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers: 90-94

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 135-117

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 117-124

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 109-118

NBAde Spurs, Lakersın serisine son verdi

    Eden Hazard'ın maç günü hazırlıkları!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Yeni transfer İstanbul'a geliyor
      Yeni transfer İstanbul'a geliyor
    2. İbrahim Akın depremi
      İbrahim Akın depremi
    3. Spurs, Lakers'ın serisine son verdi
      Spurs, Lakers'ın serisine son verdi
    4. M'Gladbach - Bayern Münih heyecanı Misli.com'da
      M'Gladbach - Bayern Münih heyecanı Misli.com'da
    5. Manchester United transferi açıkladı!
      Manchester United transferi açıkladı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer haberleri | Mehmet Ekici bombası! Yeniden Süper Lig'e...

    Transfer haberleri | Mehmet Ekici bombası! Yeniden Süper Lig'e...

    Göztepe'nin konuğu Antalyaspor

    Göztepe'nin konuğu Antalyaspor

    Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk edecek

    Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk edecek

    Galatasaray'dan Patrick Berg ve Victor Boniface sürprizi

    Galatasaray'dan Patrick Berg ve Victor Boniface sürprizi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet