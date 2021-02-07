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07.02.2021 - 11:10 | | AA

NBA'de Stephen Curry'nin 57 sayısı Warriors'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 57 sayı attığı maçta Dallas Mavericks'e 134-132 mağlup oldu.

NBA'de Stephen Curry'nin 57 sayısı Warriors'a yetmedi
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NBA'e 11 maçla devam edildi. Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 42 sayıyla kariyer rekorunu egale ettiği mücadelede Golden State Warriors'ı 134-132 yendi.

Mavericks'te Kristaps Porzingis 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Josh Richardson 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Warriors'ta Stephen Curry'nin 57, Andrew Wiggins'in 22, Kent Bazemore'un ise 20 sayılık performansları kazanmak için yeterli olmadı.

- Lakers iki uzatma sonunda kazandı

Los Angeles Lakers, Detroit Pistons'ı iki uzatma sonunda 135-129 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Lakers'ta LeBron James 33 sayı, 11 asistle "double-double"a imza atarken, Anthony Davis 30 sayı, 5 ribaunt, Dennis Schröder ise 22 sayı, 8 asistle oynadı.

Pistons'ta Jerami Grant 32 sayı, 6 asist, kenardan gelen Josh Jackson da 28 sayı, 8 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

- Furkanlı 76ers kazandı, Cedili Cavaliers kaybetti

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 13 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle oynadığı maçta Brooklyn Nets'i 124-108 mağlup etti.

Cleveland Cavaliers ise milli oyuncu Cedi Osman'ın 7 sayı, 2 asistle tamamladığı karşılaşmada Milwaukee Bucks'a 124-99 kaybetti.

- Sonuçlar

New York Knicks-Portland Trail Blazers: 110-99

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 119-114

Orlando Magic-Chicago Bulls: 92-118

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 106-111

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 99-124

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 132-121

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 124-108

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 120-118

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 134-132

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 118-109

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 135-129

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