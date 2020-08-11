NBA'de Suns 6'da 6 yaptı

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'ndaki son play-off sırası için mücadele eden Suns, Devin Booker'ın 35 sayıyla öne çıktığı karşılaşmada Thunder'ı 128-101 mağlup etti.

Thunder'da Darius Bazley'nin 22 sayı, 10 ribaunt ve Chris Paul'ün 14 sayı, 7 asist, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

- Ersan'ın 9 sayılık katkısı yetmedi

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın 114-106 kaybettiği Toronto Raptors maçında 9 sayı ve 7 ribaunt üretti.

Raptors'ta Chris Boucher 25, Matt Thomas 22, Norman Powell ise 21 sayı kaydetti.

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