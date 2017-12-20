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20.12.2017 - 10:05 | | WASHINGTON (AA)

NBA'de Türk gecesi

Washington Wizards-New Orleans Pelicans maçı, Türk kültürüne ait çeşitli etkinliklerle "Türk gecesine" dönüştü. New Orleans Pelicans'ta oynayan Ömer Aşık, "Bu kadar Türk seyircinin buraya kadar gelip beni desteklemeleri çok gurur verici bir olay. Elbette bu gece farklı bir gece oldu, özellikle Türkiye'nin tanıtımı açısından. Buradaki Türkler olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz" dedi.

NBA'de Türk gecesi
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ABD'nin başkenti Washington'da oynanan Washington Wizards-New Orleans Pelicans müsabakası, Pelicans'ta forma giyen Ömer Aşık'ı desteklemeye gelen çok sayıdaki Türk seyirci ve devre arasındaki halk danslarıyla adeta bir "Türk gecesine" dönüştü.

Capital One Arena'daki Wizards-Pelicans maçı, başkent ve civarında yaşayan çok sayıdaki Türk'ü bir araya getirdi.

Pelicans'ta forma giyen ve uzun süren tedavisinin ardından yeniden takıma dönen milli basketbolcu Ömer Aşık, maç boyunca özellikle Türk seyircilerden tezahürat ve alkış topladı.

Türk halk dansları salondan büyük alkış aldı

Organizasyonu ATA-DC tarafından yapılan ve maçın devre arasında sergilenen Türk halk dansları salondan büyük alkış aldı. Türk basketbolseverler kadar Amerikalı seyirciler de gösteriyi büyük bir ilgiyle izledi.

Maçın ardından kendisiyle tanışmak isteyen çok sayıda Türk ile hatıra fotoğrafı çektiren milli basketbolcu, daha sonra AA mikrofonuna duygularını aktardı.

"Türkiye'nin tanıtımı açısından farklı bir gece oldu"

"Bu kadar Türk seyircinin buraya kadar gelip beni desteklemeleri çok gurur verici bir olay. Elbette bu gece farklı bir gece oldu, özellikle Türkiye'nin tanıtımı açısından. Buradaki Türkler olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz." açıklamasını yapan Ömer Aşık, uzun bir süre sahalardan uzak kalmasının ardından şu anda çok daha iyi durumda olduğunu belirtti.

Türk basketbolcu, "Eski formuma dönmek biraz zaman alacak ancak her geçen gün daha iyiye gidiyorum." diye konuştu.

Devre arasında sergiledikleri danslarla beğeni toplayan Kardelen Türk Dansları Ekibi de daha önce de birçok NBA Türk gecesinde gösteri sunduklarını ve beğeni topladıklarını ifade etti.

Washington Wizards'ın 116-106 kazandığı karşılaşmayı Ömer Aşık, 3 ribaunt ve 2 sayı ile tamamladı.

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