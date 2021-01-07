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07.01.2021 - 17:04 |

NBA’de yeniden ‘Trump’ protestosu

Ölü ve yaralıların olduğu, Trump destekçilerinin Washington’daki Kongre Binası baskınında yaşanan olaylara, NBA’deki maçlarda basketbolcular tarafından tepki gösterildi.

NBA’de yeniden ‘Trump’ protestosu
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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

NBA’de oynanan maçlara, gerçekleştirilen protesto eylemleri damga vurdu. Milwaukee Bucks-Detroit Pistons, Phoenix Suns-Toronto Raptors, Miami Heat-Boston Celtics başta olmak üzere bir çok maçta, ABD’de yaşanan olaylara tepki gösterildi.

Takımların oyuncuları, antrenörler kol kola girip sahanın ortasında çember oluşturarak ya da diz çökerek eylem gerçekleştirdiler. Bazı maçlarda da oyuncular karşılıklı diz çökerek birlikte tepki sergilediler.

NBA’de yeniden ‘Trump’ protestosu

ABD'de seçimleri kaybeden Başkan Donald Trump'ın yanlısı bazı göstericiler ülkedeki Kongre binasına girerek, Joe Biden'ın seçimleri kazandığının tescil edildiği oturuma ara verilmesine neden olmuş, olaylarda ölen ve yaralananlar olmuştu.

NBA’de yeniden ‘Trump’ protestosu

NBA, seçim öncesinde de yoğun bir şekilde protestolara sahne oldu. Basketbolcular ülkedeki ırkçı ve ayrımcılıklara tepki göstermek üzere bir çok kez birlikte diz çöküp, basın açıklaması ve maç boykotu gerçekleştirdi, sık sık olayların sorumlusu olarak görülen başkan Trump protesto edildi.

NBA’de yeniden ‘Trump’ protestosu

 

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