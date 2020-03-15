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15.03.2020 - 20:31 |

NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons forması giyen Christian Wood, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons forması giyen Christian Wood, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'deki vaka sayısı 3'e yükseldi.

Pistons'ın 8 Mart'ta Jazz ile oynadığı maçta 38 dakika sahada kalan Christian Wood'un test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Pistons Kulübü de isim vermeden, bir oyuncularının Kovid-19'a yakalandığını ve sağlık ekibinin kontrolünde, toplumdan izole biçimde yaşamına devam ettiğini açıkladı.

Gobert'in takım arkadaşı Donovan Mitchell'ın vücudunda da virüse rastlanmıştı.

NBAdeki koronavirüs vaka sayısı 3e çıktı

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