NBA'deki Türk derbisinde gülen taraf Cavaliers
NBA'de Cedi Osman'ın mücadele ettiği Cleveland Cavaliers, Furkan Korkmaz'ın yer aldığı Philadelphia 76ers'ı 118-94 yendi.
NBA'de Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers'ı 118-94 mağlup etti.
Üçte üç yapan Cavaliers'ta Andre Drummond 24, Collin Sexton 22 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Milli basketbolcu Cedi Osman, 21 dakika 46 saniye süre aldığı karşılaşmayı 14 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma, 1 blokla tamamladı.
İlk mağlubiyetini yaşayan konuk ekip 76ers'ta Tobias Harris 16, Ben Simmons 15 sayı buldu. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 16 dakika 40 saniye sahada kaldığı müsabakada 4 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla oynadı.
Sonuçlar
Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 73-124
Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 106-104
Washington Wizards-Orlando Magic: 113-120
New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 98-95
Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 118-94
New York Knicks-Milwaukee Bucks: 130-110
Chicago Bulls-Golden State Warriors: 128-129
Indiana Pacers-Boston Celtics: 108-107
Sacramento Kings-Phoenix Suns: 100-116
Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 127-91