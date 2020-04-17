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17.04.2020 - 17:06 |

NBA'den corona için maske sürprizi

Corona virüse en fazla etkilenen ülke olan ABD'de NBA'den ilginç bir hamle geldi. Ünlü basketbol liginin yönetimi salgınla mücadele için 24.99 dolara maske paketi satmaya başladı.

NBA'den corona için maske sürprizi
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Dünya basketbolunun en büyük ligi NBA, corona virüsle mücadele kapsamında ilginç bir çalışma başlattı.

ABD basınında yer alan haberlerde, NBA yönetimi ligde yer alan 30 takımın logolarının ve renklerinin olduğu maskeler üretiyor.
24.99 (170 TL) dolardan satılan bir paket bulunuyor. Pakette 3 maske yer alıyor. Internet üzerinden NBA store'dan da satışlar yapılıyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için seçenler olması dikkat çekiyor.

NBAden corona için maske sürprizi

 

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