Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Ndiaye, Trabzonspor'dan 6 ay için 1.5 milyon euro istedi!
22.11.2019 - 07:54 | | Fanatik

Ndiaye, Trabzonspor'dan 6 ay için 1.5 milyon euro istedi!

Türkiye’ye dönmeye sıcak bakan Badou Ndiaye konusunda Trabzonspor Yönetimi'nin görüşmeleri son sürat devam ediyor. Stoke City kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro, başarılı ön libero da yarım sezon için 1.5 milyon Euro istiyor. Bordo-Mavililer ise toplamda 1.5 milyon euroya bu işi bitirmeye çalışıyor.

ABONE OL

Şampiyonluk yarışında çok daha iddialı duruma gelmek için devre arasında en az 2-3 tane nokta atışı transfer yapmayı planlayan Trabzonspor’da 1 numaralı hedef Badou Ndiaye...

Bir süredir oyuncu cephesiyle temasta olan Bordo-Mavili yönetim, kulübü Stoke City’nin de şartlarını sordu. İngiliz ekibi, yarım sezon kiralama ücreti olarak 1 milyon Euro istedi. Ndiaye’nin Türkiye’de ciddi bir pazarının olduğunu bilen Stoke City, şimdilik tok satıcı rolünde.

Ndiaye ise 6 aylık maaş olarak 1.5 milyon Euro talep ediyor. Toplamda ortaya çıkan 2.5 milyon Euro’luk rakamı çok bulan Trabzonspor Yönetimi, bu işi 1.5 milyon Euro seviyelerine bitirmek amacında.

İşte diğer 3 mevki...

Hem oyuncuyla hem de İngiliz ekibiyle kıran kırana pazarlıklar sürüyor.

Ocak ayı gelmeden bu transfer için prensip anlaşmasına varmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, sonrasında sol bek, sağ kanata da takviye yapacak. Duruma göre bir de stoper alınması gündemde.

Ndiaye, Trabzonspordan 6 ay için 1.5 milyon euro istedi

 

    Inter 2020/21 sezonunda giyeceği formayı tanıttı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu
      Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu
    2. Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
      Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
    3. Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
      Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
    4. Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
      Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
    5. Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim
      Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

    Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

    Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

    Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

    Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

    Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

    Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

    Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

    Sıradaki Haber