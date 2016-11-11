Ne kadar pas, o kadar gol

BİLAL MEŞE

Türkiye Futbol Direktörü, Antalya kampında yaptığı toplantılarda taktik planını futbolcularıyla paylaşırken önemli uyarılarda bulundu. Kazanmak zorunda olduklarının altını çizen ay-yıldızlı hoca sahanın her bölgesinde pas yapmaları halinde rakibin direncini kırarak golleri bulacaklarını savundu.

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda 3. maçlar sonunda 2 puanla 4. basamakta yer alan A Milli Takımımız, Kosova engelini kayıpsız geçerek hem moral depolamak hem de iddiasını ortaya koymak istiyor.

Ay-yıldızlı ekibi kritik müsabakaya taktik ve mental açıdan en iyi şekilde hazırlamaya çalışan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in hücum yönü çok zengin bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.

Terim’in Antalya kampındaki toplantılarda taktik planını oyuncularıyla paylaşırken, önemli uyarılarda bulunduğu kaydedildi.

Grubun en zayıf halkası Kosova’yı yenmek zorunda olduklarının altını çizen deneyimli hocanın, “Maçı rakip yarı sahada oynamalıyız. Kosova bize orta sahada baskı yapmaya çalışacaktır. Kaptıkları toplarla da tehlikeli olmayaca çalışacaklar. Onları ceza sahamıza fazla yaklaştırmamalıyız. Biz, pas yüzdesi ve pas sayısı çok iyi olan bir takımız. Topun mülkiyeti sürekli bizde olmalı. Pas yaparak oyunu kontrol etmeliyiz. Bu düşünceden asla vazgeçmemeliyiz. Ne kadar çok pas yaparsak o kadar rahat sonuca gideriz” ifadelerini kullandığı bildirildi.

‘Fırsatlar kaçmasın’

Fatih Terim, orta saha ve hücum oyuncularından yakaladıkları fırsatları gole çevirme konusunda becerili olmalarını da istedi. Kosova gibi tecrübesiz takımların kalelerini gole kapattıkları her dakikada moralleneceğine vurgu yapan Terim’in, “İlk yarıda bulacağımız gol veya goller bu maçın anahtarı olacaktır. Bu nedenle özellikle ilk yarıda ele geçirdiğimiz şansları iyi değerlendirmeliyiz” ifadelerini kullandığı aktarıldı.