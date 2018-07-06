Ne VIP'de ne locada Başkan Kitarovich tribünde!

Hırvatistan Başkanı Kolinda Grabar Kitarovich, Danimarka ile Hırvatistan arasında oynanan 2018 Dünya Kupası Son 16 Turu'nu ne VIP ne de locada taraftarlarla birlikte tribünde izledi.

Rusya'ya bütün halkı ile beraber bir yolcu uçağında ve ekonomi sınıfında uçan Grabar-Kitarovich, "Ben de herkes gibi ülke milli takımımın büyük destekçisi olduğumu göstermek istedim. Rusya maçını da sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.

(Sabah)