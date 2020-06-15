Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Ne yaptın Atiba! Alkış topladı...
15.06.2020 - 07:00 |

Ne yaptın Atiba! Alkış topladı...

Beşiktaş'ta takımın en yaşlısı (36) olan Atiba’nın Antalyaspor karşısında üç aylık araya rağmen performansından bir şey kaybetmemesi takdir topladı.

ABONE OL

ERKAN AYRAÇ

Beşiktaş’ta Antalyaspor karşısında alınan mağlubiyetin yankıları sürerken, takımın en yaşlısı (36) olan Atiba’nın üç aylık araya rağmen performansından bir şey kaybetmemesi takdir topladı.

Zorlu mücadeledeki rakamlara bakıldığında takım arkadaşlarına birçok alanda üstünlük sağlayan tecrübeli futbolcu ne kadar iyi bir profesyonel olduğunu gösterdi. Atiba maçta 90 kez topla buluşurken bu alanda Elneny ve Vitor Ruiz’den sonra en iyi üçüncü isim oldu.

Denediği 67 pasta yüzde 91’lik isabet sağlayan Kanadalı oyuncu, 4 de şut pası vererek siyah-beyazlılara üretkenlik anlamında da en fazla katkıyı veren isimlerin başında geldi. 14 ikili mücadelenin 10’unu kazanan Atiba, takım arkadaşlarını bu kulvarda da geride bırakarak zirveye çıktı. Deneyimli oyuncu bir de tehlikeli atakta topu uzaklaştırmayı başardı.

Ne yaptın Atiba Alkış topladı...

Ne yaptın Atiba Alkış topladı...

Ünal Karaman: “Bu galibiyet bizim için bir başlangıç”
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sosa yoksa problem var!
    Sosa yoksa problem var!
  2. Fenerbahçe'de kale artık güvende
    Fenerbahçe'de kale artık güvende
  3. Bu gurur Hüseyin Çimşir’in
    Bu gurur Hüseyin Çimşir’in
  4. Ne yaptın Atiba! Alkış topladı...
    Ne yaptın Atiba! Alkış topladı...
  5. Luiz Gustavo her yerde fenomen!
    Luiz Gustavo her yerde fenomen!



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlığı!

Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlığı!

Göztepe Kulübünün 95. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Göztepe Kulübünün 95. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Sumudica: "Maçın ilk yarısını biz domine ettik ama..."

Sumudica: "Maçın ilk yarısını biz domine ettik ama..."

Bülent Korkmaz: "Kazanacağımız maçı kaybettik"

Bülent Korkmaz: "Kazanacağımız maçı kaybettik"

Sıradaki Haber