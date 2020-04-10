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10.04.2020 - 15:27 | | İHA

Ne yaptın Cristiano Ronaldo! Herkesi şaşırttı...

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalması gerekirken, Madeira Stadyumu'nda antrenman yaptı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbola verilen arada futbolcular antrenmanları evlerinde sürdürürken, Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun ev dışında antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Ronaldo, formda kalmak için Portekiz ekibi CD Nacional'ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyum'da antrenman yaptı. Evde karantinada kalması gerekirken stadyumda antrenman yapan Ronaldo tepki çekti. Portekizli yetkililer, herkesi evde kalmaya davet ettikleri dönemde Ronaldo'nun ayrıcalıklı olmadığını söyledi.

Ne yaptın Cristiano Ronaldo Herkesi şaşırttı...

Ne yaptın Cristiano Ronaldo Herkesi şaşırttı...

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