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HaberlerGalatasaray Haberleri Necati Ateş'ten Fenerbahçe paylaşımı!
09.04.2020 - 17:43 |

Necati Ateş'ten Fenerbahçe paylaşımı!

Galatasaray'da antrenör olarak görev yapan Necati Ateş'ten Fenerbahçe paylaşımı geldi.

Necati Ateş'ten Fenerbahçe paylaşımı!

Galatasaray'da antrenör olarak görev yapan Necati Ateş sosyal medyadan son Fenerbahçe maçıyla ilgili paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın uzun süre sonra Kadıöy'de kazandığı maçtan paylaşım yapan Ateş, "Kadıköy hatırası" etiketini not düştü.

Necati Ateş, maçta gol atan isimlerden biri olan Falcao ile galibiyet sevinci yaşadığı fotoğrafı paylaştı.

Necati Ateşten Fenerbahçe paylaşımı

Necati Ateşten Fenerbahçe paylaşımı

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