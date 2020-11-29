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29.11.2020 - 21:20 |

Necip Uysal, 5 yıl sonra ilk golünü Fenerbahçe'ye attı

Beşiktaş'ta Fenerbahçe ağlarını sarsan Necip Uysal, 5 yıl sonra gol sevinci yaşadı.

Necip Uysal, 5 yıl sonra ilk golünü Fenerbahçe'ye attı
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Süper Lig'in 10. haftasındaki dev Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gol atan Necip Uysal, 5 yıl sonra ilki yaşadı.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve 2009'dan bu yana siyah-beyazlı takımın formasını giyen 29 yaşındaki oyuncu, 5 yıl aradan sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, son olarak 2015'in Ekim ayında Antalyaspor'u 5-1 mağlup ettikleri mücadelede ağları sarsmış ve o günden bu yana gol atma başarısı gösterememişti.

Necip Uysal, 5 yıl sonra ilk golünü Fenerbahçeye attı

 

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