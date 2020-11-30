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HaberlerBeşiktaş Haberleri Necip Uysal, Koray Avcı gibi sevindi, sosyal medya yıkıldı
30.11.2020 - 09:20 |

Necip Uysal, Koray Avcı gibi sevindi, sosyal medya yıkıldı

Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki 3. golünü atan Necip Uysal, Koray Avcı'nın 15 yıl önceki gol sevincini yaptı.

Necip Uysal, Koray Avcı gibi sevindi, sosyal medya yıkıldı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmandaki son galibiyetinde olduğu gibi, 4-3 mağlup etti.

Karşılaşmada Beşiktaş'ın 3. golünü atan Necip Uysal, 15 yıl önce 4-3 kazandıkları maçta Koray Avcı'nın attığı golün ardından yaptığı gol sevincini taklit etti.

Beşiktaş'ın kaptanı Necip, golden sonra tribünlere doğru kayarak bir sevinç gerçekleştirdi ve ardından da armayı öperek poz verdi.

Necip Uysal, Koray Avcı gibi sevindi, sosyal medya yıkıldı

 

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