Nefçi Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu başlıyor. Galatsaray, Azerbeycan ekibi Nefçi'ye konuk oluyor. Başta sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar olmak üzere futbolseveler maçın zamanını, saatini ve kanalını araştırıyor. İşte detaylar...

NEFÇİ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nefçi Galatasaray maçı 17 Eylül Perşembe akşamı saat 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele D-Smart Spor ve D-Smart GO’dan canlı yayınlanacak.

KADRO BELLİ OLDU

Kadroda yeni transfer Oghenekaro Etebo, Yunus Akgün ve Ali Yavuz Kol yer almadı.

Galatasaray'ın Neftçi Bakü maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.