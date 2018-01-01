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01.01.2018 - 11:31 | | AA

Nefes kesen maç Rockets'ın: 148-142...

NBA'de iki uzatmaya giden Houston Rockets-Los Angeles Lakers mücadelesinden, 148-142 ev sahibi Rockets galip ayrıldı.

Nefes kesen maç Rockets'ın: 148-142...
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı iki uzatma sonunda 148-142 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Houston Rockets, 5 karşılaşma sonra galibiyetle tanıştı. Ev sahibi Rockets, büyük çekişmeye sahne olan Los Angeles Lakers maçını 148-142 kazandı.

Rockets'ta James Harden 40 sayı, 11 asist, Chris Paul de 28 sayı, 10 asist, 6 ribauntla "double double"a imza attı. Trevor Ariza ise 26 sayı kaydetti.

Art arda 6. mağlubiyetini yaşayan Lakers'ta Julius Randle 29 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, Josh Hart 26 sayı, 6 ribaunt, Tyler Ennis 20 sayı, 11 asist ve Kyle Kuzma 23 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

Westbrook'un performansı yetmedi

Batı Konferansı'nın alt sıralarındaki Dallas Mavericks, konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 116-113 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Mavericks'i galibiyete, 24 sayı atan Harrison Barnes, 19 sayı, 6 asistle oynayan Dennis Smith ve 12 sayı, 11 asist, 7 ribauntla "double double" yapan J.J. Barea taşıdı.

Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, 38 sayı, 15 ribaunt, 11 asistle kariyerinin 91'inci "triple double"ını yaptı. Paul George 25, Carmelo Anthony ise 21 sayı kaydetti.

76ers'ta 4 oyuncu 20 sayı barajını aştı

Philadelphia 76ers, 4 oyuncusunun 20'nin üstünde skor ürettiği Phoenix Suns deplasmanından 123-110 galip ayrıldı.

76ers'ta Dario Saric 27 sayı, Joel Embiid 22 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, J.J. Redick 22 sayı ve Ben Simmons 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 3 blok, 3 top çalmayla oynadı.

Suns'ta Devin Booker'ın 32 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ve T.J. Warren'ın 28 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Washington Wizards-Chicago Bulls: 114-110
Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves: 90-107
Boston Celtics-Brooklyn Nets: 108-105
Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 148-142 (uzatmada)
Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 106-98
Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 113-116
Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 96-114
Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 110-123

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