Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Neftçi Bakü-Galatasaray (CANLI)
17.09.2020 - 16:31 |

Neftçi Bakü-Galatasaray (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında Galatasaray, Neftçi Bakü'ye konuk oluyor. Pandemi nedeniyle UEFA tarafından alınan kararla tek maç eleme sistemine göre oynanacak olan müsabakada kazanan taraf bir üst tura yükselecek. Karşılaşmayı Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz...

Neftçi Bakü-Galatasaray (CANLI)
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 2. ön eleme turu maçında, Azerbaycan'da Neftçi Bakü ile karşı karşıya geliyor. 

Bakü Olimpiyat Stadı'nda seyircisiz oynanan ve D Smart Smart Spor'un naklen yayınladığı müsabakayı hakem Kevin Clancy yönetiyor. Mücadeleyi Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz.

Pandemi sebebiyle tek maç eleme sistemine göre oynanacak olan müsabakayı kazanan takım bir üst tura yükselecek.

Neftçi Bakü-Galatasaray (CANLI)

İLK 11'LER:

Neftçi: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Lawal, Ibara Doniama

Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Emre, Belhanda, Babel, Ömer, Diagne

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında Galatasaray, Azerbaycan'ın Neftçi takımı karşısında deplasmanda ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

13. dakikada Taylan Antalyalı'nın ortasında ceza sahasının sağ tarafında Linnes'in kafayla içeri doldurduğu topa kale önünde Diagne kafa vuruşununu yaparken, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

15. dakikada Babel'in ceza sahası dışında, kaleyi cepheden gören noktada kullandığı serbest vuruşta kaleci Mammadov, güçlükle topu üstten kornere çeldi.

19. dakikada Galatasaray öne geçti. Babel'in pasında sağda topla buluşan Linnes'in ortasında, Diagne altıpas önünde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

37. dakikada Lawal'ın pasıyla topla buluşan Ibara Doniama'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleninin üstünden az farkla auta gitti.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyricisiz oynanan maçta stadın tribünlerine Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğine ilişkin pankartlar asıldı. Maç öncesinde takımlar sahaya çıkarken, saha içerisinde "Bir millet, iki devlet" sözlerinin yer aldığı pankart açıldı.

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Levent Tüzemen: Galatasaray'da 13 milyon euroluk bir yedek oyuncu var
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de anlaşma tamam! İşte yeni kanat oyuncusu...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer bitti! Sörloth sağlık kontrolüne giriyor...

 

Neftçi Bakü-Galatasaray (CANLI)

Lewis Baker İstanbul'a geldi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. UEFA'da yılın futbolcuları için aday listesi belli oldu
    UEFA'da yılın futbolcuları için aday listesi belli oldu
  2. Gençlerbirliği'nde başkan vekili Arif Ölmez, görevinden alındı
    Gençlerbirliği'nde başkan vekili Arif Ölmez, görevinden alındı
  3. PFDK'den Hasan Kartal'a para cezası
    PFDK'den Hasan Kartal'a para cezası
  4. Galatasaray-Haliliye Belediyespor: 3-0
    Galatasaray-Haliliye Belediyespor: 3-0  
  5. Neftçi Bakü Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Neftçi GS maçı şifresiz canlı izleniyor mu?
    Neftçi Bakü Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Neftçi GS maçı şifresiz canlı izleniyor mu?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Galatasaray, Neftçi'yi elerse Hajduk Split'le karşılaşacak

Son dakika | Galatasaray, Neftçi'yi elerse Hajduk Split'le karşılaşacak

Sivasspor'da Erzurumspor mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Erzurumspor mesaisi sürüyor

Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Son Dakika | PFDK kararları açıklandı!

Son Dakika | PFDK kararları açıklandı!

Sıradaki Haber