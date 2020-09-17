Neftçi Bakü Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Neftçi GS maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

Neftçi Bakü Galatasaray maçı için heyecan dorukta. Turnuvadaki temsilcilerimizden Galatasaray, 2. ön eleme turunda Azerbaycan'da Neftçi Bakü'ye konuk olmaya hazırlanıyor. Tek maç üzerinden oynanacak zorlu mücadele öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Neftçi Bakü Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?



NEFTÇİ BAKÜ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Neftçi Bakü Galatasaray maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak ve mücadele D-Smart'ın Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER:

Neftçi: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Lawal, Ibara Doniama

Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Emre, Belhanda, Babel, Ömer, Diagne



KAZANAN HAJDUK SPLIT'LE KARŞILAŞACAK



UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde 3. ön eleme turunda Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split ile karşılaşacak.



CİMBOM HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümde, Neftçi Bakü maçının taktik çalışması yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, Azerbaycan’ın Neftçi Bakü takımı ile yerel saatle 20.00’de (TSİ 19.00) Bakü Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek.



