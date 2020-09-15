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15.09.2020 - 16:34 |

Neftçi Bakü kesenin ağzını açtı

Neftçi Bakü Kulübü, Galatasaray maçı için özel prim belirledi. Sarı-kırmızılıları yenmeleri halinde futbolcu başına 20 bin manat (10 bin euro) ödeme yapılacak.   

Neftçi Bakü kesenin ağzını açtı
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Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

 

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Neftçi Bakü, turu geçmeleri halinde özel prim belirledi. Cim Bom’u Bakü Olimpiyat Stadı’nda ağırlayacak Azeri ekibi, sarı-kırmızılı ekip karşısında çıkacakları zorlu maça oyuncuları motive etmek için kesenin ağzını açtı.  

Neftçi Bakü Kulübü Azeri basınına göre, Galatasaray’ı mağlup etmeleri halinde futbolcu başına 20 bin manat (yaklaşık 10 bin euro) ödeme yapacak. Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda Kuzey Makedonya’nın Shkupi takımını 2-1 yenen Neftçi, ikinci tura çıkmıştı. Neftçi-Galatasaray karşılaşması tek maç üzerinden seyircisiz oynanacak. 

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Neftçi Bakü kesenin ağzını açtı

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