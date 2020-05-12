‘Nenad Bjelica adaylar arasında’

Teknik direktör için çalışmalar devam ederken Nenad Bjelica için yeni bir açıklama daha geldi. Bjelica’nın hem Avusturya’da çalıştığı dönemlerde hem de Dinamo Zagreb’de yardımcılığını yapan Rene Poms, “Fenerbahçe, Nenad Bjelica ile telefonda tanıştı ve görüştü. Bjelica’ya adaylar arasında olduğu söylendi. Şu anda Türkiye’de futbola ara verilmiş durumda. Futbol yeniden başladığında her şey netleşir. Ama Fenerbahçe büyük bir kulüp. Haberler çıktığından beri taraftarlar bize olumlu mesajlar gönderiyorlar” dedi.

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