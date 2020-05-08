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HaberlerFenerbahçe Haberleri Nenad Bjelica Fenerbahçe açıklaması!
08.05.2020 - 16:28 |

Nenad Bjelica Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Nenad Bjelica, "Açıklayacak bir şeyim yok. Henüz son görüşmeden beri bir karşılık yok" dedi.

Nenad Bjelica Fenerbahçe açıklaması!
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Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Nenad Bjelica sessizliğini bozdu. Hırvatistan'da tportal.hr sitesine konuşan Bjelica, sarı-lacivertlilerle ilgili son durumu açıkladı.

48 yaşındaki Hırvat teknik adam; "Şu anda açıklayabileceğim somut bir durum yok. Geçtiğimiz çarşamba gününden beri bir karşılık ya da görüşme yok" dedi.
Nenad Bjelica, Fenerbahçe ile henüz bir kadro planlaması ya da yapılacak transferlerle ilgili de görüşmediklerini aktardı

Nenad Bjelica Fenerbahçe açıklaması

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