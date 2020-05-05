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HaberlerFenerbahçe Haberleri Nenad Bjelica Hırvatistan’da Fenerbahçe için bilgi topluyor
05.05.2020 - 07:00 |

Nenad Bjelica Hırvatistan’da Fenerbahçe için bilgi topluyor

Hırvat basınında Bjelica’nın Fenerbahçe’yi tanıma döneminde olduğu ve kulüple ilgili bilgiler almak istediği aktarıldı.

Nenad Bjelica Hırvatistan’da Fenerbahçe için bilgi topluyor

Sarı-lacivertli takımın teknik direktör adayı Nenad Bjelica için Hırvat basınında da konuyla ilgili haberler yer aldı. Bjelica’nın Fenerbahçe’yi tanıma döneminde olduğu ve kulüple ilgili bilgiler almak istediği aktarıldı.
Fenerbahçe ile ilgili son sezonlardaki sonuçlar, kulübün bu sezon neler yaptığı ve kadrosundaki oyuncularla alakalı kendi raporlarını tuttuğu savunuldu.

 

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