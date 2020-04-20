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20.04.2020 - 22:22 | | Futbol arena

Nenad Bjelica'dan teklif cevabı! Fenerbahçe...

Ersun Yanal sonrası teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili Nenad Bjelica önemli açıklamalarda bulundu.

Nenad Bjelica'dan teklif cevabı! Fenerbahçe...

Dinamo Zagreb ile yollarını ayrılan Nenad Bjelica, Hırvat basınına konuştu. Deneyimli hoca Fenerbahçe ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Maaş indirimini kabul etmediği için takımdan ayrılan ve Avrupa'da çalışmak istediğini söyleyen Bjelica, " Suudi Arabistan, BAE, Katar, Çin veya ABD'de çalışmak istemiyorum. Amacım Avrupa'da iyi bir kulüpte çalışmak. Futboldan zevk almak istiyorum." diye konuştu.

Hırvat basınına verdiği röportajda "Türkiye'de Fenerbahçe'de göreve başlayacağınız yönündeki iddialar hakkında ne söylersiniz? sorusuna yanıt veren Bjelica, "Türk gazeteciler bana Fenerbahçe taraftarlarının takımın başına geçmemi istediğini söylüyorlar. Ancak kulüpten kimseyle temas etmedim şimdiye kadar. Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceğim haliyle varsayım üzerine bir soru. Suudi Arabistan, BAE, Katar, Çin veya ABD'de çalışmak istemiyorum. Amacım Avrupa'da iyi bir kulüpte çalışmak. Futboldan zevk almak istiyorum. Önceliğim para değil. Duygu istiyorum. Arap ülkelerinde bu yok. O yüzden geleceğimle ilgili acele karar vermeyeceğim. Zaten şu anda futbol ortamı yok. 1 Ağustos'a kadar bir takımla anlaşacağıma inanıyorum." diye konuştu.

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