Nerede kalmıştık!

Ay-yıldızlı ekibimiz, 2018 Dünya Kupası elemelerinde cumartesi günü Antalya’da Kosova ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antalya Belek’te kampa giren milliler, Regnum Carya Golf & Spa Resort’ta basına kapalı olarak gerçekleşen hafif tempolu antrenmanla kritik müsabaka için start aldı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in uzun bir aradan sonra kadroya davet ettiği Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Gökhan Gönül de antrenmanda yer aldı.

Antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Hakan Çalhanoğlu, Ömer Toprak ve Volkan Şen ile uçağı Antalya’ya akşam saatlerinde inen Yunus Mallı katılmadı. Çift kalede sağ ayak bileğine darbe alan Enes Ünal, tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı.

Milli Takım Kosova maçı hazırlıklarına başladı. Fatih Terim’in uzun bir aradan sonra kadroya davet ettiği Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Gökhan Gönül de antrenmanda yer aldı. Volkan Babacan’ı kucaklayan Terim, Selçuk İnan’la da bir süre sohbet etti.