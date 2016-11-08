MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Nerede kalmıştık!
08.11.2016 - 02:30 |

Nerede kalmıştık!

Ay-yıldızlı ekibimiz, 2018 Dünya Kupası elemelerinde cumartesi günü Antalya’da Kosova ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Nerede kalmıştık!
ABONE OL

Ay-yıldızlı ekibimiz, 2018 Dünya Kupası elemelerinde cumartesi günü Antalya’da Kosova ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antalya Belek’te kampa giren milliler, Regnum Carya Golf & Spa Resort’ta basına kapalı olarak gerçekleşen hafif tempolu antrenmanla kritik müsabaka için start aldı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in uzun bir aradan sonra kadroya davet ettiği Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Gökhan Gönül de antrenmanda yer aldı.

Antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Hakan Çalhanoğlu, Ömer Toprak ve Volkan Şen ile uçağı Antalya’ya akşam saatlerinde inen Yunus Mallı katılmadı. Çift kalede sağ ayak bileğine darbe alan Enes Ünal, tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı.

Nerede kalmıştık

Milli Takım Kosova maçı hazırlıklarına başladı. Fatih Terim’in uzun bir aradan sonra kadroya davet ettiği Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Gökhan Gönül de antrenmanda yer aldı. Volkan Babacan’ı kucaklayan Terim, Selçuk İnan’la da bir süre sohbet etti.

Nerede kalmıştık

    Borussia Dortmund yeni sezon formasını tanıttı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Galatasaray, Paidar Demir'i andı
      Galatasaray, Paidar Demir'i andı
    2. Adebayor, 4 maça çıktığı Olimpia ile yollarını ayırdı
      Adebayor, 4 maça çıktığı Olimpia ile yollarını ayırdı
    3. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: Hedefim 15 puan
      MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: Hedefim 15 puan
    4. CSKA Moskova, Vorontsevich ile 14 yıl sonra yollarını ayırdı
      CSKA Moskova, Vorontsevich ile 14 yıl sonra yollarını ayırdı
    5. Gaziantep FK kazanamasa da kaybetmiyor
      Gaziantep FK kazanamasa da kaybetmiyor



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Bayern Münih, Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti

    Son dakika | Bayern Münih, Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti

    Trabzonspor, Galatasaray'a kaybetmezse tarihi seriye ulaşacak

    Trabzonspor, Galatasaray'a kaybetmezse tarihi seriye ulaşacak

    Son dakika | Şike kumpası davasında 15'inci duruşma başladı

    Son dakika | Şike kumpası davasında 15'inci duruşma başladı

    Çin Süper Ligi 25 Temmuz'da başlıyor

    Çin Süper Ligi 25 Temmuz'da başlıyor  

    Sıradaki Haber