Nerede o sözler? Ersun Yanal...

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe, Süper Lig’de 24. hafta itibariyle 39 puanla 7. sıraya kadar inerek hayal kırıklığı yarattı. Teknik direktör Ersun Yanal ile yollar resmen ayrılırken, görev süresi toplamda 14 ay sürdü.

Özellikle Antalyaspor deplasmanında 1 puanı uzatmaların sonunda alan ve 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, taraftarlarını üzmeye devam etti.

Ersun Yanal’ın takımı, sezon başındaki hedeflerden erken koptu. Esas sıkıntı, Şampiyonlar Ligi sınırından bile uzaklaşmak oldu. Şu anda ilk 4 sıraya bile uzaktan bakan sarı-lacivertlilerde fatura bir anda Yanal’a çıktı.

Ersun Yanal’ın bilhassa sezon başından beri sık sık dile getirdiği, “Diğer takımlar tabii ki bizimle yarışacak ama onlar kendine göre sıralama belirlesin, çünkü biz birinci olacağız” sözleri bilhassa bu 5 haftada takım geriledikçe hep ön plana çıkarıldı. 19. haftada 2. sıraya kadar gelen takımın, 5 haftada sadece 2 puan alıp, 7. sıraya kadar düşmesi sabırları taşırdı.

Şu anda bir maçı eksik olmasına rağmen Trabzonspor, Galatasaray ve Sivasspor’un, Fenerbahçe’den 9 puan önünde olması sıkıntı yarattı.

Hatta ilk yarının sonunda Galatasaray’ın 4 puan önünde olan Fenerbahçe’nin, şimdi ezeli rakibine hem sahasında kaybetmesi hem de puan olarak ciddi geri plana düşmesi sorun çıkardı. Sarı-lacivertlilerin sıralama konusunda diğer başarısızlığı da ikili averajlarda oldu. Takımın üst sıralardaki Alanyaspor, Galatasaray, Trabzonspor’a karşı ikili averajda sıkıntısı var. Sivasspor’a da ilk maçta 3-1 kaybetti.

Jailson eleştirisi

Ersun Yanal’a en büyük eleştiri, Antalya maçındaki kadronun neden Galatasaray derbisinde olmamasıydı. Yanal, Cim-Bom mücadelesinde Gustavo ve Emre olmamasına rağmen orta sahada bu sezon hiç forma giymeyen Tolgay Arslan’ı oynattı.

Ancak Antalya’da Falette stoperde oynadı. Jailson ise orta sahaya geçti. Aynı zamanda Tolga ısrarından da vazgeçti. Kulüp içinde bu hamlenin derbide yapılması gerektiği vurgulandı.