Neredesin Epureanu!

CELAL UMUT EREN

Şampiyonluk yarışında takipçileriyle puan farkını koruyamayan ve son 4 haftaya sıkıntılı giren Medipol Başakşehir’de, Alexandru Epureanu’nun yokluğu fazlasıyla hissediliyor. Moldovalı stoperin yer almadığı maçlarda savunma zaafı çeken turuncu-lacivertliler, lig yarışında sorun yaşadı.

Epureanu’nun sol dizindeki talihsiz sakatlığı nedeniyle 6 maçtır defansta eksik olan Abdullah Avcı’nın takımı, hem istatistiklerde hem de sonuçlarda bu durumun dezavantajını gördü. 25. haftadaki Fenerbahçe maçıyla beraber formasından uzak kalan tecrübeli savunmacının yokluğunda, turuncu-lacivertli ekip 6 maçta 7 gol yedi, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alırken, 10 puan kaybetti.

Saha içi istatistiklerde de savunma anlamında olumsuz bir tablo çıktı. Epureanu’nun yokluğunda maç başına kalesinde en az 4 şut gören ve en az 5 hücum girişimiyle karşı karşıya kalan İstanbul temsilcisi, Epureanu varken bu rakamı ortalama olarak en az 3 şut ve en az 3 gol girişiminde tutuyordu. Deneyimli oyuncunun bu sezon forma giymediği 8 maçta kalesinde 8 gol gören Medipol Başakşehir, 2 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. 22 lig maçında oynayan 32 yaşındaki futbolcu 2 de gol atmıştı.