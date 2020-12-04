Nesibe AydÄ±n'da 7 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±

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04.12.2020 - 23:38 |

Nesibe AydÄ±n'da 7 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çÄ±ktÄ±

Herbalife Nutrition KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden Nesibe AydÄ±n'da 7 oyuncuda yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tespit edildi.Â

Nesibe AydÄ±n'da 7 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çÄ±ktÄ±
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Herbalife Nutrition KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden Nesibe AydÄ±n'da 7 oyuncuda yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tespit edildi.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "KadÄ±n basketbol A takÄ±mÄ±mÄ±za yapÄ±lan Kovid-19 PCR testleri sonucu 7 oyuncumuz maalesef pozitif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. 7 oyuncumuzun da evde izolasyon ve tedavi sÃ¼reÃ§lerine ivedilikle baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerine yer verildi.

Nesibe AydÄ±nda 7 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±

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