Nesibe AydÄ±n'da 7 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±

04.12.2020 - 23:38 |
Nesibe AydÄ±n'da 7 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çÄ±ktÄ±
Herbalife Nutrition KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden Nesibe AydÄ±n'da 7 oyuncuda yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tespit edildi.Â
Herbalife Nutrition KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden Nesibe AydÄ±n'da 7 oyuncuda yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tespit edildi.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "KadÄ±n basketbol A takÄ±mÄ±mÄ±za yapÄ±lan Kovid-19 PCR testleri sonucu 7 oyuncumuz maalesef pozitif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. 7 oyuncumuzun da evde izolasyon ve tedavi sÃ¼reÃ§lerine ivedilikle baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerine yer verildi.