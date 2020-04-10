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10.04.2020 - 17:12 |

Neuer'den rekor talep! 20 milyon euro...

Bayern MÃ¼nih'te Manuel Neuer ÅŸoku yaÅŸanÄ±yor. SÃ¶zleÅŸme yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapan Alman devi, 34 yaÅŸÄ±ndaki kalecinin rekor seviyedek yÄ±llÄ±k 20 milyon euro talebiyle ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±.Â

Celal Umut Eren/Skorer DÄ±ÅŸ Haberler

Corona virÃ¼s krizi doÄŸrultusunda kulÃ¼pte ekonomik ve genel bir planlama yapan Bayern MÃ¼nih, beklemediÄŸi bir ÅŸokla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Bild'in haberine gÃ¶re; iÃ§ transferde sÃ¶zleÅŸme yenilemelerine giden Bayern, kaleci Manuel Neuer'in de kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§aldÄ±.

Avrupa'nÄ±n en iyi kalecilerinden biri olarak gÃ¶sterilen Neuer, yÄ±llÄ±k 20 milyon euro maaÅŸ talep etti. 34 yaÅŸÄ±nda olan tecrÃ¼beli eldivenin sÃ¶zleÅŸmesi Haziran 2021'de sona erecek.

Kariyeri aÃ§Ä±sÄ±ndan son bÃ¼yÃ¼k sÃ¶zleÅŸmesini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen Alman file bekÃ§isi, rekor bir maaÅŸ istedi. Chelsea'nin de istediÄŸi Neuer iÃ§in Bayern MÃ¼nih zor bir duruma girdi.

Daha Ã¶nce Thomas MÃ¼ller'le de 2023'e kadar sÃ¶zleÅŸme yapan Alman devi, Neuer konusunda Ã§Ä±kmaza girdi.Â 

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