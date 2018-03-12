Neustadter’e Dünya Kupası müjdesi

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’de bu sezon istikrarlı ve başarılı görüntüsüyle alkış alan Roman Neustadter’e milli davet geldi.

Rusya Milli Takımı’nın bugün açıklanan kadrosunda sarı-lacivertlilerin yıldızı Neustadter de yer aldı. Rusya’nın Dünya Kupası öncesi Brezilya ve Fransa ile yapacağı hazırlık maçları kadrosunda olacak tecrübeli savunmacının şansının açık olduğu belirtildi.

Sport Express’de yer alan haberde, Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov’un bu hazırlık maçları için seçtiği kadroyu Dünya Kupası’nda da düşündüğü ve Neustadter’in şansının yüksek isimler arasında olduğu vurgulandı.