Nevzat Dindar: Ahmet Çalık stopere, Donk orta sahaya

Milliyet Gazetesi muhabiri Nevzat Dindar derbi öncesi son gelişmeleri aktardı.

İşte Dindar'ın yaptığı açıklamalar

Florya maçın havasına girmeye başladı. Galatasaray'da Lemina'nın sakatlığı tüm planları bozdu. Lemina'nın olmaması oradaki takımdaki kurguyu değiştirecek. Belki Fatih Hocanın hamlelerini etkileyecek. Lemina Galatasaray'ın en iyisiydi. Terim'in takımda istediği ruhta bir oyuncu. Bugün haberleri okuyorum. Lemina'nın oynaması imkansız olduğunu düşünüyorum. Bence orada oynayacak en net isim Donk. Galatasaray birçok varyasyon denedi. Belhanda da denendi.

"FATİH HOCA KAFA KARIŞTIRMAK İSTİYOR OLABİLİR"

"Fatih hocanın kafa karıştırmak istiyor olabilir. Bu haber Florya'dan Samandıra'nın akfasını karıştırmak için sızdırılmış olabilir. Bence fatih hocanın tercihi Donk olacak. Benim aldığım özel bilgi Seri - Donk - Emre Akbaba olabilir. Donk'un yerine de Ahmet Çalık'ın oynayacağını düşünüyorum. Galatasaray belki defans tandemini bozmayıp, orta sahada Belhanda-seri-Emre yaparsa sosyal medyada tt olmasına neden bir ilk 11 olabilir. Yarın son taktik çalışma. Bu gelen haberler genelde kafa karıştırmak içindir. Fatih Terim'in son planlarını yarı görebiliriz. Ama hocanın tek düşüncesi 3 puan."

"KAMPIN ZORLU'DA OLMASI İNCE BİR MESAJ"

"Açıkçası şampiyonluk yolunda Galatasaray için cok önemli bir maç. Ama burada telaş eden taraf Fenerbahçe. Birçok eksiği olan bir takım. Galatasaray'da da birçok eksik var ancak ama Fenerbahçe'de de böyle eksik çok fazla bulamazsın. Terim için 1 puan da iyi. Sonuçta yenilmekten de iyidir. Galatasaray daha önce Zorlu'da kamp yapmıştı. Birileri bunu başka yere çekmesin. Kampın Zorlu'da olması ayrıca ince bir mesajdır ama trafik anlamında da direk Kadıköy'e rahat gidecek."

"FENERBAHÇE KAYBEDERSE ERSUN YANAL İLE YOLLAR AYRILIR"

"Galatasaray kazanırsa şampiyonluk yolunda bence 1 numaralı favori haline gelir. Bu bir derbi maçından çıktı şampiyonluk maçı olarak görülüyor. Kayıp halinde ise yarıştan kopma olabilir. Sırf bu yüzden Galatasaray başkanı ve taraftarı çok motive. Trabzon da çok iddialı ve Beşiktaş deplasmanına geliyorlar. Fenerbahçe kaybederse Ersun Yanal'ın görevine son verilir ve başkan Ali Koç'u da zor günler bekler. İyi kötü giden bir istatistik var. Büyük takımlara kaybetmeme gibi önemli bir geleneği var. Ali Koç duygusal bir insan ve böyle bir durum olursa çok üzülür."

"SU BİLE VERİLMEYEN YÖNETİCİLER HATIRLIYORUM"

"Galatasaray yönetimi tam kadro Kadıköy'e gidecek. Galatasaray taraftarı da biletler çıkar çıkmaz biletleri tüketti. Kadıköy'de kendilerine su bile verilmeyen Galatasaray yöneticileri hatırlıyorum. Kadıköy'e gidip Galatasaray'ı temsil edecekler. Fenerbahçe taraftarı da çok doldu. Üst üste gelen hatalar var ama Galatasaray cephesinden baktığımızda Galatasaray'ın şikayet ettiği yerde bildiri yayınlandı. Mustafa Cengiz de bu bildirinin Ali Koç tarafından düzenlendiğini işaret etti. Yönetimler arasında gerginlik var. Bu tarz atmosferler hep ev sahibine yarar ama istisnalar da var. Türkiye-İsviçre maçı buna örnek olabilir. Neredeyse İstiklal Marşı'nı söylerken penaltıdan gol yemiştik. Bazen ters tepebiliyor."

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Fatih Terim, Falcao'yu derbi için düşünseydi bence Yeni Malatyaspor maçında sadece 9 dakika süre vermezdi. Son değişiklik bile derbi için yaptığı bir tercihti. Ben Fatih Terim'in Adem Büyük ile başlamasını bekliyorum.

Muhtemel 11 beklentim şu şekilde; Muslera, Mariano, Ahmet, Marcao, Saracchi, Donk, Seri, Emre Akbaba, Ömer, Feghouli, Adem

Şampiyonluk maçına Adem, Ömer, Ahmet, Donk gibi oyuncularla çıkılmasını öngörmek mümkün değildi. Bu da hayat dersi gibi hiç umulmadık, figüran gibi görülen isimler bugün şampiyonluk maçı için Kadıköy'de sahaya çıkacak.

"KİLİT OYUNCU RYAN DONK"

Lemina'nın yokluğunda Donk'un performansı çok önemli. Galatasaray için kilit isim ve önliberoda oynayacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın rahat sonuca gidebileceği noktalar ama Fenerbahçe'nin de çok önemli kozları var. Muriqi ve Kruse'yi görmezden gelemezsiniz.

İki tarafın da artı ve eksileri var ama bana göre Galatasaray için kilit oyuncu Ryan Donk.