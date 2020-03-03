Nevzat Dindar: En büyük transfer Fatih Terim

Süper Lig'de Gençlerbirliği engelini de zorlanmadan aşan ve 8'de 8 yapan Galatasaray'da sıcak gelişmeler, Skorer TV'de masaya yatırdı...

İşte Nevzat Dindar'ın açıklamaları: "Enteresan bir lig. 8 maçlık seride puan 24, gol ortalaması 3. Fatih Terim'in teşhisi çok doğru koyduğunu düşünüyorum. Galatasaray vazgeçmedi. Galatasaray'ın fikstürü kolay gibi gözüküyordu. Fenerbahçe maçını iyi oynayıp kazanarak "Ben şampiyon olmak istiyorum" dedi. Rakipleri Trabzonspor, Başakşehir, Sivasspor... Yeni bir periyot başlıyor. Başka bir teknik direktör olsaydı böyle tablo ortaya çıkmazdı. Fatih Terim'in farkı bu.

"Babel 'el freni'ydi"

Bazı maçlar kötü oynadı Galatasaray. Kötü oynayıp da kazanmak büyük takım refleksi. Bu bir şampiyonluk emaresi. G.Saray kendini geliştirdi. Birçok değişiklik var. Takımın oyun anlayışı etkili. Babel ve Nzonzi gitmiş. Babel 'el freni' diyorduk. Ekseni etrafında dönüyor. Saha dışı vukuatları da vardı. Beşiktaş mağlubiyetinden sonra dansöz falan filan... Beşiktaş'taki Babel'i göremedik. Beşiktaş maçında da çok kötü oynamıştı. Nzonzi kağıt üzerinde iyi, ama çok ağır. Seri de çok etkisizdi. Lemina sakattı. Falcao da üstüne sakatlandı.

"En büyük transfer Fatih Terim"

Ligin ikinci yarısında en büyük değişim Fatih Terimdir. En büyük transfer Fatih Terim geri döndü. Hoca ilk yarı biterken bir tweet paylaştı. 'İkinci yarı zorlu geçecek' mesajından sonra sahaya döndüğünü düşünüyoruz. Bazen tükenmişlik sendromu olabilir. Tükenmişlik sendromunu yeryüzünde göreceğimiz en son adam Fatih Terimdir. Pes etmiyor. Fatih Terim gibi bir otoritenin olması çok önemli. Diğer kulüpler özeniyor. Terim olmak kolay değil.

Ömer Bayram övgüsü

Seni koysam sen de Galatasaray'da oynarsın. Ömer Bayram'ın içinden ne çıktı gördük. Adem Büyük'ü alıyorsun, başka bir seviyeye çıkıyor. İlk şampiyonluğu ile son şampiyonluğu arasında 23 sene var. Hocanın yaşı 67. Hoca devamlı kendini geliştiriyor. Terim'in sahaya dönmesiyle futbolcular da performanslarını yukarı çekmiştir. 'Galatasaray'da bu adamın ne işi var?' dediğimiz Ömer, belki Avrupa'ya transfer olacak. Lemina çok önemli bir oyuncu. Muslera G.Birliği maçında yaptığı kurtarışla takım arkadaşını ateşliyor. Muslera gibi kaleciye kim sahip olmak istemez? G.Saraylılar yatıp kalkıp dua etsin. Çok özel bir isim. Buffon 42 yaşında. Muslera Galatasaray'da bir 5 sene daha devam etsin derim. Galatasaray'ın tartışmasız efsanesidir. Taffarel kırılacak ama, o bile 'Muslera' diyecektir.

"Lemina yoksa, Emre Akbaba da yok"

Kadıköy'de Emre Akbaba'yı görmeyince herkes şaşırdı. G.Saray o kadar iyi oynadı ki, bu tercih konuşulmadı. Sonra G.Birliği maçında Belhanda cezalı, Emre Akbaba bekleniyor ama sahada Taylan. Tamamen Lemina'nın olmamasından kaynaklanan durum. Terim, Seri'yi defansif yönden yumuşak buluyor. Şu an fizik olarak Emre'nin istenilen düzeyde olmaması da bu kararda etkili. Lemina yoksa, Emre Akbaba da yok.

"Lemina Sivasspor maçında oynar"

Sivasspor maçında Lemina'nın oynayacağını düşünüyorum. Ama yarınki antrenmanı görmek lazım. Lemina, Falcao'dan daha güçlü. Daha erken toparlayabilir. Ama teknik kadro 11'de mi, kulübe de mi başlatacak, bilemiyoruz. Perşembe günü takımla birlikte çalışmalara başlar. G.Saray'da forma giymek zor. Başakşehir ve Trabzonspor'un daha derin kadrosu var.

"İkinci yarıda her maç final"

Sivas'ta fırtına yok, kar yok. İki hafta önce G.Saray başvuru yapmış. TFF buna olumsuz yanıt vermiş. Futbol için iklim güzel olacak. Sıcaklığın 14 derece olması bekleniyor. Kazanırsa çok büyük avantaj elde edecek. İkinci yarıda her maç final. G.Saray'ın havayı arkasına aldığını düşünüyorum."