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29.03.2020 - 10:21 |

Newcastle United efsanesi Nolberto Solano ülkesinde tutuklandı

Ülkesi Peru'da sokağa çıkma yasağına uymayan Newcastle United efsanesi Nolberto Solano polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Newcastle United efsanesi Nolberto Solano ülkesinde tutuklandı

Newcastle United efsanesi Nolberto Solano, Peru'da sokağa çıkma yasağına uymayınca tutuklandı.

Koronavirüs, çoğu kıtada olduğu gibi Güney Amerika'da da hızla etkisini artırırken Peru, geçtiğimiz gün salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Sokağa çıkma yasağı sırasında dışarıda yemekte bulunan Solano, polis ekipleri tarafından tutuklandı. 45 yaşındaki Solano, radyo kanalı RPP Noticias'a verdiği demeçte üzüntüsünü dile getirdi:

"Açıkçası çok pişmanım ve özür diliyorum. Yaptığımı haklı çıkarmayacağım. Herkes için zor bir durum. En önemlisi sağlığımız. Onsuz hiçbir şey yapamayız."

Peru'da sokağa çıkma yasağı ilanından sonra kurallara uymayan 18 binden fazla insanın tutuklandığı açıklandı.

Newcastle United efsanesi Nolberto Solano ülkesinde tutuklandı

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