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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Newcastle United, İngiliz forvet Callum Wilson'ı transfer etti
07.09.2020 - 14:42 | | ANKARA (AA)

Newcastle United, İngiliz forvet Callum Wilson'ı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Bournemouth'ta forma giyen forvet oyuncusu Callum Wilson'ı kadrosuna kattı.

Newcastle United, İngiliz forvet Callum Wilson'ı transfer etti
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Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki İngiliz oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.  İngiliz basını, Newcastle United'ın transfer için 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.

2014 yılından beri Bournemouth forması giyen Callum Wilson, geçen sezon 39 maça çıkmış ve 9 gol atmıştı.

Newcastle United, İngiliz forvet Callum Wilsonı transfer etti

  

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