"NEWTON BİR KÜLTÜR KURUYOR"

CELAL UMUT EREN

Trabzonspor’da Süper Lig’de ilk 5 haftada gelen istikrarsız sonuçlar sonrası gözler Eddie Newton’a döndü. Ancak İngiliz çalıştırıcı, bordo-mavili kulüpte mesaisini ciddi bir şekilde devam ettiriyor.

Teknik heyet konusunda özel çalışmaları olan Newton, ‘Fiziksel Performans Merkezi’ adı altında yeni bir birim için adımlar attı. Bu merkez için Chelsea’den tanıdığı 21 yaşındaki antrenör Malcolm Harkness göreve getirildi.

Newton ile Chelsea’de görev yapan ve bir spor bilimcisi olan Harkness, İngiliz basınına verdiği demeçte, “Türkiye’de yaygın olan bir durum değil. Premier Lig’deki teknik heyet tarzı pek Türkiye’dekine benzemiyor. Kulüpteki tek spor bilimcisi benim. Premier Lig’de bir kulüpte en az 3 ya da 4 spor bilimcisi olur. Trabzonspor’da yeni bir birim kuruluyor. Fiziksel Performans Merkezi’nde oyuncuların tüm fiziksel verileri toplanacak. Trabzonspor, gelişmek ve çalışmak için harika bir kulüp. Eddie Newton, Trabzonspor’da yeni bir kültür kuruyor. Spor bilimini kulüpteki çalışma disiplinine eklemek istiyor” dedi.

Trabzonspor’un tesislerini ve imkanlarını öven Malcolm Harkness, “Burada çalışmak için çok uygun bir tesis var. 2018’de kulüp tesislerini geliştirmek için hamleler yapmış. İngiltere’deki birçok tesisten daha fazla imkan var. Binalar, alanlar ve sahalar çalışmak için çok uygun” diye konuştu.

"FİZİKSEL HEDEF"

A takım ve U19 takımı için kurulması istenen Fiziksel Performans Merkezi’nde oyuncuların tek tek verileri toplanacak. Fiziksel verileri toplama konusunda uzman olan Malcolm Harkness, Chelsea’de de benzer pozisyonda çalışıyordu. Bu sayede oyuncuların fiziksel durumları toplanarak sakatlanmalara karşı önlemler alınacak. Bireysel çalışmalarda her oyuncuya farklı çalışma programı çıkarılacak ve böylece daha fazla gelişim hedeflenecek

MESAİYE DEVAM

Bordo-mavililerde, Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam etti. Eddie Newton yönetimindeki antrenman, ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı. Ardından duran top organizasyonlarına geçen futbolcular, taktik ağırlıklı çift kale maçlar günü noktaladı.