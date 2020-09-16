Newton'dan Sörloth itirafı!

Skorer - Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte İngiliz teknik adamın açıklamaları: "Bu sakatlıklar ilgili olarak herhangi bir kimseyi suçlamamız mümkün değil. Çimi kontrol eden arkadaşlar çok iyi iş çıkardılar. Sezon başı kampında bu tür sakatlıklar normal. Avrupa'da ve Türkiye'deki takımlara baktığınız zaman bunlar görülür. Klopp ilk geldiğinde Liverpool'da antrenman tarzının değişmesinden dolayı birçok sakatlık yaşamıştı. Oyuncular tamamen adapte olduğunda sıkıntı yaşamayacağız. Sağlık departmanıyla sürekli iletişim halindeyiz."

'Büyük oyuncuları kaybetmek canınızı yakar'

Newton, takımdan ayrılan Sörloth ile ilgili olarak şöyle konuştu: "Hangi takım olursanız olun, büyük oyuncuları kaybetmek tabii ki canınızı yakar. Başkanımızla perde arkasında transferle ilgili müthiş bir çalışmada bulunuyoruz. Başkanımız ve yönetim harika bir iş çıkarıyor. Eski gücümüzü geri kazanacağımıza inanıyorum. İhtiyacımız olan bütün bölgelere transfer yapacağız. Sörtloh ile 1 yıl daha devam etmek istiyorduk. Bizim düşüncemiz net. Ancak kendisi burada oynamak istemiyor. Bu durumda onun yerine oyuncu bakmak zorundayız.

'Afobe hızlı ve güçlü oyuncu'

Benik Afobe, hızlı ve güçlü oyuncu. Ligde iş yapacağına inanıyorum. Kadromuz şu an itibarıyla yeterli değil. Yönetimimiz gece-gündüz inanılmaz çalışma sergiliyorlar. İhtiyacımız olan pozisyonları biliyoruz. Bunu burada söyleyecek değilim."