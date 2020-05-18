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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Neymar: "Bilmemek bana endiÅŸe veriyor"
18.05.2020 - 00:06 | | AA

Neymar: "Bilmemek bana endiÅŸe veriyor"

Paris Saint-Germain'in (PSG) BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Neymar, futbola ne zaman dÃ¶neceklerini bilmemenin endiÅŸe verici olduÄŸunu belirtti.Â

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FransÄ±z ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Neymar, futbola ne zaman dÃ¶neceklerini bilmemenin endiÅŸe verici olduÄŸunu belirtti.Â 

Neymar, internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± evinde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.Â 

SÄ±kÄ± bir program uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran 28 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, "MaÃ§ eksikliÄŸimi telafi etmek iÃ§in normalden daha fazla antrenman yapÄ±yorum." yorumunu yaptÄ±.Â 

Yeniden sahaya Ã§Ä±kmak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Neymar, "Futbola ne zaman dÃ¶neceÄŸimizi bilmemek bana endiÅŸe veriyor. OynamayÄ±, rekabeti ve takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±mÄ± gerÃ§ekten Ã¶zledim." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Fransa'da koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle futbol sezonu sonlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve Ligue 1'de lider olan PSG ÅŸampiyon ilan edilmiÅŸti.

Neymar: Bilmemek bana endiÅŸe veriyor

Neymar: Bilmemek bana endiÅŸe veriyor

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