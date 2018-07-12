Neymar ile Mbappe arasında Donatello krizi!

Dünya Kupası’nın en çok ses getiren yıldızlarından biri olan Kylian Mbappe, PSG’deki iki ünlü takım arkadaşının ‘zorbalıklarına’ isyan etti. İspanyol basınına konuşan Mbappe’nin annesi; Brezilyalı yıldızlar Dani Alves ve Neymar’ın oğlunu Ninja Kaplumbağa Donatello’ya benzeterek sürekli dalga geçtiğini, genç yıldızın bu durumdan ötürü çok mutsuz olduğunu açıkladı.

Mbappe, Fransa’nın Arjantin karşısındaki 4-3’lük galibiyetinde 2 gol kaydetmiş ve maçın ardından Dani Alves sosyal medyadan Donatello (kaplumbağa) fotoğrafı paylaşmıştı. PSG’li bir başka Brezilyalı Thiago Silva da geçtiğimiz sezon Mbappe’ye soyunma odasında kaplumbağa maskesi hediye etmişti. Mbappe’nin Neymar ile ciddi bir tartışma yaşadığı da öne sürülmüştü.

Annesine göre Mbappe, şakanın çok ileri gittiğini, Neymar ve arkadaşları 19 yaşındaki süper yıldız adayına çok az saygı gösterdiğini düşünüyor. Soyunma odasında Şubat ayında yaşanan kavganın ardından Neymar ile Mbappe’nin konuşmadığı bildiriliyor. (Skor)