Neymar’ın kâbusu!

2018 Dünya Kupası’na İsviçre karşısında 1-1’lik beraberlikle başlayan ve sürpriz yaşayan Brezilya’da en çok sıkıntı çeken isim Neymar oldu.

Cristiano Ronaldo ve Messi ile beraber turnuvanın en çok dikkat çeken yıldızı olan Neymar, İsviçre karşısında adeta bir kabusu yaşadı. Kupa öncesi sakatlığını atlatarak ilk maça yetişme şansı yakalayan yıldız futbolcu, ilk grup mücadelesinde de sakatlanma korkusunu çekti.

İlk 11’de başlayıp 90 dakika sahada kalan Neymar, toplamda 10 faule maruz kalarak kötü bir rekor kırdı. Neymar, tüm zamanlarda en çok faule kalan ikinci oyuncu olurken, 1998 Dünya Kupası’ndan da sonra da ilk isim oldu.

Yedek kalabilir

Yüzde 100 hazır olmamasına rağmen Neymar’a takımda şans veren Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite’nin, Neymar’ı daha büyük bir sakatlıktan korumak için Kosta Rika maçında yedek soyundurabileceği ifade edildi.