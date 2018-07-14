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14.07.2018 - 10:10 |

Neymar'ın abartılı hareketlerinden A'dan Z'ye alfabe!

Dünya yıldızı Neymar'ın turnuvada boyunca sergilediği performans ve futbolundan ziyade, yerde kaldığı pozisyonlarda yaptığı abartılı hareketler sambacıların turnuvadaki hüsranının da önüne geçti. Neymar bu hareketleriyle sosyal medyada çok konuşuldu ve alay konusu oldu.

Neymar'ın abartılı hareketlerinden A'dan Z'ye alfabe!
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Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda birçok ilk yaşandı. Finalde 98 yılının şampiyonu Fransa ile ilk kez final maçına çıkacak Hırvatistan karşı karşıya gelecek.

Tıpkı son şampiyon Almanya'nın grup maçlarında elenmesi gibi, Brezilya'nın çeyrek final mücadelesinde Belçika'ya 2-1 yenilmesi futbolseverlerin karşılaştığı en büyük sürprizlerden birisiydi. Ancak dünya yıldızı Neymar'ın turnuvada boyunca sergilediği performans ve futbolundan ziyade, yerde kaldığı pozisyonlarda yaptığı abartılı hareketler sambacıların turnuvadaki hüsranının da önüne geçti. Neymar bu hareketleriyle sosyal medyada çok konuşuldu ve alay konusu oldu.

Neymar'ın bu hareketleri Brezilyalı tasarımcı Luciano Jacob'un da gözünden kaçmadı. Jacob, Neymar'ın yerde kaldığı pozisyonların fotoğrafları üzerinde oynayarak bunlardan bir alfabe oluşturdu ve sosyal medyada yayılan 'neymaring' furyasına yeni bir soluk kazandırdı.

Sanatçı A'dan Z'ye tasarladığı Neymar alfabesi için epey zorlandığını söylüyor: "Çok zordu. İnternette bazı fotoğrafları buldum ve üzerinde oynadım. Ve sonunda tüm alfabeyi oluşturmayı başardım."

Sosyal medya hesabında bu fotoğrafları paylaşan Luciano Jacob fotoğrafların altına da "Belki de Neymar bize bir mesaj vermek istiyordur" yorumunu yazmış. İnternette kısa sürede 10 binden fazla beğeni alan paylaşım yaklaşık 50 bin defa da paylaşılmış.

(euronews)

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