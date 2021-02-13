Neymar'ın doğum günü sakatlığı
Brezilyalı yıldız Neymar, son yıllardaki meşhur sakatlığını yine yaşadı. Dünyaca ünlü futbolcu kız kardeşi Rafaella Santos’un doğum gününden önce yine sakatlandı.
Brezilyalı yıldız Neymar, son yıllardaki meşhur sakatlığını yine yaşadı. Dünyaca ünlü futbolcu kız kardeşi Rafaella Santos’un doğum gününden önce yine sakatlandı. PSG-Caen maçında darbe alan tecrübeli oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Böylece Neymar’ın bir kez daha kız kardeşinin 11 Mart’taki doğum gününü kaçırmayacağı ortaya çıktı. 2014-15 sezonundan bu yana Neymar tam bu dönemde ya sakatlandı ya da ceza aldı.
Brezilyalı oyuncu 5 Şubat’taki kendi doğum günü öncesinde de son 4 yılda hep sakatlandı ve maçlara çıkmadı. Neymar’ın tek istisnası 2019-20 sezonunda oldu, o dönem Şampiyonlar Ligi’nde Dortmund maçını kaçırmadı, 1 gol 1 asistle oynadı.