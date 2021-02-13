Neymar'ın doğum günü sakatlığı

Brezilyalı yıldız Neymar, son yıllardaki meşhur sakatlığını yine yaşadı. Dünyaca ünlü futbolcu kız kardeşi Rafaella Santos’un doğum gününden önce yine sakatlandı. PSG-Caen maçında darbe alan tecrübeli oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Böylece Neymar’ın bir kez daha kız kardeşinin 11 Mart’taki doğum gününü kaçırmayacağı ortaya çıktı. 2014-15 sezonundan bu yana Neymar tam bu dönemde ya sakatlandı ya da ceza aldı.

Brezilyalı oyuncu 5 Şubat’taki kendi doğum günü öncesinde de son 4 yılda hep sakatlandı ve maçlara çıkmadı. Neymar’ın tek istisnası 2019-20 sezonunda oldu, o dönem Şampiyonlar Ligi’nde Dortmund maçını kaçırmadı, 1 gol 1 asistle oynadı.