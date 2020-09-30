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30.09.2020 - 23:31 |

Neymar'Ä±n Ä°spanyol maliyesine 34 milyon avro borcu var

BrezilyalÄ± futbolcu Neymar'Ä±n, Ä°spanyol maliyesine 34 milyon 624 bin 26 avro 60 sent borcu olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.Â

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Fransa'nÄ±n Paris Saint-Germain takÄ±mÄ±nda oynayan BrezilyalÄ± futbolcu Neymar'Ä±n, Ä°spanyol maliyesine 34 milyon 624 bin 26 avro 60 sent borcu olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.Â 

Vergi Dairesi tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan ve 31 AralÄ±k 2019 tarihi itibarÄ±yla Ã¶denmeyi bekleyen 1 milyon avrodan fazla borcu olanlarÄ±n isimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± Ä°spanyol maliyesi ile temerrÃ¼de dÃ¼ÅŸenler listesinde Neymar ilk sÄ±ralarda yer aldÄ±.Â 

Listede 3 bin 930 kiÅŸi veya ÅŸirket bulunurken, 2013-2017 yÄ±llarÄ±nda Barcelona formasÄ±nÄ± giyen Neymar'Ä±n ismi Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.Â 

NeymarÄ±n Ä°spanyol maliyesine 34 milyon avro borcu var

DiÄŸer yandan Ä°spanyol maliyesine borcu olanlar arasÄ±nda sporun farkÄ± branÅŸlarÄ±ndan isimler olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â 

Real Murcia (10,7 milyon avro), Hercules (3,7 milyon avro), Lleida Sportiu (1,5 milyon avro), Real Jaen (1,2 milyon avro), Reus Deportiu (1,1 milyon avro), Girona Basketbol KulÃ¼bÃ¼ (10 milyon avro), Atletico Alcantarilla (1,8 milyon avro), Neptuno Hentbol (1 milyon avro) ile Arjantinli eski futbolcu Gabriel Milito (1,8 milyon avro) ve eski motosiklet pilotu Alfonso Pons'un (1,9 milyon avro) isimleri de listeye girdi.

NeymarÄ±n Ä°spanyol maliyesine 34 milyon avro borcu var

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