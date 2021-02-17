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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Neymar'ın PSG'deki geleceği Lionel Messi'ye bağlı
17.02.2021 - 13:40 | | SKORER

Neymar'ın PSG'deki geleceği Lionel Messi'ye bağlı

Fransa'da tüm gözler PSG'nin Barcelona galibiyetinden sonra Neymar'ın yeni sözleşmesine çevrildi.

Neymar'ın PSG'deki geleceği Lionel Messi'ye bağlı
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İspanyol medyası, PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın Fransız kulübüyle yeni sözleşme imzalama olasılığını değerlendirdi.

İspanyol basınının Katar'daki bağlantılarına dayandırdığı haberde Neymar'ın PSG ile olası olan imzasının Lionel Messi ve Mbappe'nin geleceği ile doğrudan ilişkilendirildi.

PSG'nin genç yıldızı Mbappe'nin sezon sonunda takımdan ayrılarak Real Madrid ile sözleşme imzalayacağı haberleri ile birlikte sezon sonunda Barcelona'dan ayrılması muhtemel olan Messi'nin PSG veya Manchester City'e imza atacağı haberleri, PSG'yi de yakından ilgilendiriyor.

Neymar JR'ın kariyerinin en mutlu günlerini geçirdiği belirtilen haberde Neymar'ın yeni sözleşmesinin süresi Mbappe'nin takımda kalıp kalmayacağı ve eğer genç Fransız futbolcu takımdan ayrılırsa Messi'nin PSG'ye olası imzası ile ilişkilendiriliyor.

Fransız medyası, Neymar'ın PSG ile olan sözleşmesini sezon sonunda 2026 yılına kadar uzatmasını bekliyor.,

Neymarın PSGdeki geleceği Lionel Messiye bağlı

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