Geleceğe yönelik transfer yapmayı planlayan Beşiktaş, U-19 takımı için genç bir yetenekle anlaşmaya hazırlanıyor.

Gabonlu futbolcu Jorel Eto'o Beh Nguema, Beşiktaş'ta denemeye girdiğini açıkladı.

"İşler benim istediğim gibi gitti. Sportif kariyerim, İstanbul'da olacak." diyen 19 yaşındaki futbolcu, sözlerine şu şekilde devam etti;

"19 yaşın altındakiler ve profesyoneller arasında çok büyük bir fark var. Rezerv takım ile dört antrenör tarafından değerlendirmeye tabi tutuldum. Antrenmanlar inanılmaz yoğun geçti. Her şey çok net, oyunda çok fazla teknik bilgi var ve çok hareketli. 90 dakika boyunca uyanık olman gerekiyor. Konsantrasyonunu yüzde yüz olarak sadece saha içine yansıtman gerekli. Bireysel antrenman süreçlerinin ardından yedek takıma katılmam gerektiğine ben ikna oldum. Teknik ekibin ve kulüp yöneticilerinin cevabını bekliyorum."

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