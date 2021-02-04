Nicolas Anelka sportif direktör oldu!

Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka 20 yıllık oyunculuk kariyerine, Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Fenerbahçe, Bolton Wanderers, Juventus ve West Bromwich Albion takımların formalarını sığdırdı. Ülkemizde Fenerbahçe taraftarlarının da gönlünde taht kuran Anelka’nın yeni görevi açıklandı.

Anelka, Fransa 4.Lig ekiplerinden Hyeres’in sportif direktörü oldu.

Nicolas Anelka'nın sportif direktörü olduğu Hyeres takımını, yakın zamanda Mourad Boudjellal satın almıştı ve ilk yatırımını Anelka ile gerçekleştirdi.