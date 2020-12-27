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27.12.2020 - 10:38 |

Nihat Kahveci: 'Arda Turan Barcelona'daki gibiydi'

Tivibu Spor yorumcusu, eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Trabzonspor maçında Arda Turan'ın Barcelona günlerindeki gibi oynadığı söyledi.

Nihat Kahveci: 'Arda Turan Barcelona'daki gibiydi'
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Nihat Kahveci, Galatasaray'ın deplasmanda 2-0 galip geldiği Trabzonspor maçında kaptan Arda Turan'ın oyununu yorumladı.

Tivibu Spor'da konuşan Nihat Kahveci, Arda Turan'ın Barcelona günlerindeki gibi oynadığı belirtti.

Nihat Kahveci, "Arda Turan, Atletico Madrid, Barcelona görmüş Arda Turan gibiydi. O performanslardan birini gördük. Gole de katkı yapan bir Arda Turan vardı. Arda Turan, öz güvenini kazandı. Ne zaman? Sivasspor maçında kazandı. Tam Galatasaray'a döndü. O günden bugüne kadar arada bir hastalık geçirdi, oynayamadı. Görev aldığı her maçta, saha içi ve saha dışındaki görevlerini tam layıkıyla yerine getiren bir Arda Turan var. Galatasaray içinde ne kadar önemli olduğunu tekrar gördük" dedi.

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Nihat Kahveci: Arda Turan Barcelonadaki gibiydi

 

 

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