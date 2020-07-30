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HaberlerFutbol Haberleri Nihat Özdemir: "16 Mayıs'ta hem Süper Lig'i bitirmemiz gerekiyor"
30.07.2020 - 00:21 |

Nihat Özdemir: "16 Mayıs'ta hem Süper Lig'i bitirmemiz gerekiyor"

Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu. Özdemir, "16 Mayıs tarihiyle hem Süper Lig'i, hem de Türkiye Kupası'nı bitirmemiz gerekiyor." dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.

"Sıkışık bir takvim olacak, 16 Mayıs tarihiyle hem Süper Lig'i, hem de Türkiye Kupası'nı bitirmemiz gerekiyor."

"Biz beIN Sports CEO'suna bu kararı bildirdik ve görüşlerini aldık. Bayram öncesi olduğu için bir kopukluk olabilir orada. beIN Sports ile oturup planlamayı yapayacağız."

"Hangi kararı alırsak alalım bazıları çok mutlu, bazıları az mutlu oluyor, bazıları hiç mutlu olmuyor. Biz hayırlı olsun diyoruz, bu kararı uygulamaya koyduk."

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