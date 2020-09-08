Nihat Özdemir: ‘Adalet için maç yönetin’

MHK’nin 2020-2021 Sezonu Yaz Semineri’nin açılış töreni, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, MHK Başkanı Serdar Tatlı ve hakemlerin katılımıyla Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.



TFF Başkanı Nihat Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, hakemlerin zorlu bir süreçte liglerin tamamlanması için fedakarca çalıştıklarını belirterek, “Şimdi çok daha fazla fedakarlıklar gerektiren bir sezona başlıyoruz. Yeni MHK ile bu sürecin üstesinden rahatlıkla geleceğinize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Serdar Tatlı ve ekibinin çok kısa sürede hızlı kararlar alarak çalışmalarına başladıklarının altını çizen Özdemir, şöyle konuştu:



“Biz artık MHK Başkanı ve MHK değiştirmek istemiyoruz. Hakemlerimizi kaybetmek değil, kazanmak istiyoruz. Zira bizlerin başarısını hakemlerimizin performansıyla eşleştirenler var. O nedenle sizler başarılıysanız bizler de başarılıyız. Başarılı olmamız için, hem yeni kurulumuza hem siz hakemlerimize çok büyük görev düşüyor. Aranızda çok tecrübeli isimler var. Genç arkadaşlarımız da adeta gümbür gümbür geliyorlar. Yeterli sabrı gösterirsek Türk hakemliğinin ihtiyacı olan istikrarı sağlayacağız. Sizlere çağrım açık ve net. Birilerini ya da bir tarafı memnun etmek için değil, adaleti sağlamak için maç yönetin. Ki bundan kuşkumuz da yok. Yeter ki niyet kötü olmasın.”

‘Kimsenin gücü yetmez’

Geçen sezon hakemlerin tartışmaların odağında olduğunu ve haksız eleştiriler aldıklarını aktaran Nihat Özdemir, “Sizleri zan altında bırakmaya niyetlenenler oldu. Ama buna kimsenin gücü yetmez. Sizler bizlerin onuru, gururusunuz. Biz sizlerin hep aranızda durduk, durmaya da devam edeceğiz. Ancak biliyoruz ki, sizler de bizler de ne karar verirsek verelim kimseyi memnun edemiyoruz. Maalesef ortak kaderimiz bu. Ne karar verirsek verelim, bir taraf mutsuz oluyor. Onun için bizlere düşen verdiğimiz tüm kararlardan emin olmamız, rahatsızlık duymamamız” diye konuştu.

‘Herkese eşit bir MHK göreceksiniz’

MHK’nin yeni başkanı Serdar Tatlı da 25 Ağustos 2020’de göreve geldiklerini ve yoğun bir gündemle çalışmaya başladıklarını söyledi.

Tatlı, “Kamuoyunun bizden çok büyük beklentileri olduğunun farkındayız. Biz de hakemlerimizin becerilerini geliştirmek, onları eğitmek ve yeni yüzleri Türk hakemliğine kazandırmak istiyoruz. Toplum bizden ve hakemlerimizden adil, eşit ve standart bir yönetim bekliyor. Hakemlerimizin son derece donanımlı, kariyerli, kişilikli ve yetenekli olduklarına içtenlikle inanıyor ve onlara güveniyoruz. Bu vesile ile futbolun tüm paydaşlarına buradan seslenmek istiyorum. Bize inanın ve güvenin. Hiç kimse merak etmesin. Adaletten asla şaşmayan, kararlı herkese eşit, bir MHK göreceksiniz. Görevde kaldığımız sürece asla taviz vermeden toplum vicdanının sesi olacağız, olmaya devam edeceğiz” dedi.